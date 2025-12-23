Dopo la recente sfida, il Tolentino ha conquistato una vittoria importante, portandosi avanti in classifica. Chiesanuova, dopo quattro successi consecutivi, ha subito una battuta d’arresto e dovrà rivedere le proprie strategie. La partita ha evidenziato le difficoltà di Chiesanuova contro un avversario ormai consolidato, lasciando aperto il discorso sulla corsa alla leadership del campionato.

CHIESANUOVA Ancora una volta il Tolentino si è rivelato "intollerabile" per un Chiesanuova che pure veniva da 4 vittorie consecutive e sognava il sorpasso in classifica. Il solito Tortelli (6 gol in 4 sfide contro i biancorossi, incredibile) ha aperto una sfida che poi ha visto i cremisi imporsi 3-0 dimostrando il loro potenziale con Lovotti. È stata la sconfitta più netta della gestione Mariotti e dell’intero campionato per gli ospiti, un risultato che ha spedito il Chiesanuova alla sosta natalizia col sorriso più tirato. Il 2025 si chiude al terz’ultimo posto in solitaria, 18 punti, +4 sulla Civitanovese ultima (ne retrocede una diretta) e -3 dall’uscita dei playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo il match al della vittoria. Tolentino felice. Chiesanuova, via 4 pedine

Leggi anche: Sfida al "Della Vittoria». Il presidente Romagnoli: "Tolentino in ripresa». Assenze nel Matelica, è tornato Antonioni

Leggi anche: Al Della Vittoria. In parità Tolentino-Montegranaro. I cremisi si assicurano Cappa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tortelli, Moscati e Lovotti segnano nel primo tempo: Tolentino cala il tris al Chiesanuova; Lovotti porta entusiasmo, Giandomenico è il post Badiali: Tolentino deve rimpinguare la rosa; Interviste: il tecnico Birindelli. C’era da muovere la palla, lo abbiamo fatto solo a tratti»; Il Tolentino parla argentino: Lovotti e Garcia stendono il Matelica.

Dopo il match al della vittoria. Tolentino felice. Chiesanuova, via 4 pedine - CHIESANUOVA Ancora una volta il Tolentino si è rivelato "intollerabile" per un Chiesanuova che pure veniva da 4 vittorie ... msn.com