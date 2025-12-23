Dopo i blitz in via Quarti L’appello di Caritas | Non si riporta la legalità usando solo la forza
Dopo i recenti interventi in via Quarti, Caritas sottolinea che la legalità non si ottiene esclusivamente con la forza. Gli sgomberi e i blitz, infatti, rischiano di aggravare le condizioni di illegalità, senza risolvere le cause profonde. È importante adottare strategie che favoriscano un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti, promuovendo soluzioni sostenibili per tutta la comunità.
"La modalità con cui è avvenuto o stanno avvenendo questi sgomberi e blitz non risolve le situazioni di illegalità, anzi, le inasprisce: non basta la forza per realizzare condizioni di vivibilità". Don Paolo Selmi, direttore di Caritas Ambrosiana e presidentedi Casa della Carità, interviene dopo le ultime maxi-operazioni in via Quarti e in altri quartieri. Domenica ha incontrato le suore che abitano lì, ieri il Comune e ha lanciato un appello al prefetto: "Serve un confronto". Don Selmi, com’è la situazione? "Caritas è presente in quel quartiere, sul territorio, con uno sportello. È sempre lì, attraverso la cooperativa Farsi Prossimo, attraverso le suore che abitano da 4-5 anni tra le famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Finalmente Berrettini: battuto Norrie dopo una maratona, è ai quarti a Vienna. La prova di forza in ottica Coppa Davis
Leggi anche: Doctor doom di robert downey jr. riporta in vita iron man usando venom in avengers doomsday art
Sgomberi in via Quarti, esplode la polemica: Luce e gas staccati anche ai fragili; Via Quarti, sgomberi e polemiche: famiglie al buio dopo il blitz; Sgombero di via Quarti, il parroco: danneggiati anche gli inquilini “regolari”; A Milano le famiglie sgomberate (senza preavviso) sono state ospitate dalle suore.
Dopo i blitz in via Quarti. L’appello di Caritas: "Non si riporta la legalità usando solo la forza" - Si prendono di mira i malavitosi ma c’è anche chi è lì perché non sa dove andare. msn.com
Calma piatta in via Quarti. Dopo gli sgomberi e le polemiche ci sarà un censimento dei più fragili - Incontro in prefettura dopo le polemiche seguite agli sgomberi di 9 appartamenti occupati abusivamente e al distacco di tutte le utenze degli abusivi. milanotoday.it
Maxi blitz nelle case Aler: sgomberati 19 appartamenti a Milano - Operazione interforze organizzata in occasione della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ... milanotoday.it
Ripresa immediata dopo il blitz di Genova: gruppo diviso e tris di assenti - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
Torino, blitz della polizia ad Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa: ipotesi sgombero. Il sindaco: «Fine del patto con il centro sociale» @Corriere x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.