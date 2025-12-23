Dopo i recenti interventi in via Quarti, Caritas sottolinea che la legalità non si ottiene esclusivamente con la forza. Gli sgomberi e i blitz, infatti, rischiano di aggravare le condizioni di illegalità, senza risolvere le cause profonde. È importante adottare strategie che favoriscano un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti, promuovendo soluzioni sostenibili per tutta la comunità.

"La modalità con cui è avvenuto o stanno avvenendo questi sgomberi e blitz non risolve le situazioni di illegalità, anzi, le inasprisce: non basta la forza per realizzare condizioni di vivibilità". Don Paolo Selmi, direttore di Caritas Ambrosiana e presidentedi Casa della Carità, interviene dopo le ultime maxi-operazioni in via Quarti e in altri quartieri. Domenica ha incontrato le suore che abitano lì, ieri il Comune e ha lanciato un appello al prefetto: "Serve un confronto". Don Selmi, com’è la situazione? "Caritas è presente in quel quartiere, sul territorio, con uno sportello. È sempre lì, attraverso la cooperativa Farsi Prossimo, attraverso le suore che abitano da 4-5 anni tra le famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dopo i blitz in via Quarti. L'appello di Caritas: "Non si riporta la legalità usando solo la forza"

Sgomberi in via Quarti, esplode la polemica: Luce e gas staccati anche ai fragili; Via Quarti, sgomberi e polemiche: famiglie al buio dopo il blitz; Sgombero di via Quarti, il parroco: danneggiati anche gli inquilini “regolari”; A Milano le famiglie sgomberate (senza preavviso) sono state ospitate dalle suore.

