Breaking: Nemanja Matic è un due volte campione della Premier League, ma quando il centrocampista del Sassuolo appenderà le scarpe al chiodo, potrebbe ripensare al 201516 e pensare che avrebbe dovuto vincere un terzo titolo. Lo storico successo del Leicester City in Premier League ha messo in ombra i fallimenti del Chelsea, che ha lasciato un paio di rivali londinesi per affrontare i Foxes nella corsa al titolo e si è dovuto accontentare del decimo posto. I Blues sono stati preparati nel 201415 e nel 201617. Secondo Matic nella stagione intermedia erano tutt’altro che pronti. Potrebbe piacerti Nemanja Matic sulla disastrosa difesa del titolo della Premier League da parte del Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Dopo che il Chelsea ha vinto il titolo 2014-15, eravamo ufficiosamente in vacanza, poi Jose ci ha concesso 40 giorni liberi. I giocatori sono tornati sovrappeso: ricordo di averli visti e di aver pensato: “Oh, siamo nei guai…” Nemanja Matic sulla difesa del titolo horror del Chelsea

