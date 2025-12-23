Dopo che il Chelsea ha vinto il titolo 2014-15 eravamo ufficiosamente in vacanza poi Jose ci ha concesso 40 giorni liberi I giocatori sono tornati sovrappeso | ricordo di averli visti e di aver pensato | Oh siamo nei guai… Nemanja Matic sulla difesa del titolo horror del Chelsea
Breaking: Nemanja Matic è un due volte campione della Premier League, ma quando il centrocampista del Sassuolo appenderà le scarpe al chiodo, potrebbe ripensare al 201516 e pensare che avrebbe dovuto vincere un terzo titolo. Lo storico successo del Leicester City in Premier League ha messo in ombra i fallimenti del Chelsea, che ha lasciato un paio di rivali londinesi per affrontare i Foxes nella corsa al titolo e si è dovuto accontentare del decimo posto. I Blues sono stati preparati nel 201415 e nel 201617. Secondo Matic nella stagione intermedia erano tutt’altro che pronti. Potrebbe piacerti Nemanja Matic sulla disastrosa difesa del titolo della Premier League da parte del Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
