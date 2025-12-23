Dopo accuse sindaco Cervia si dimette

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato coinvolto in accuse di presunti maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione arriva in un momento di delicato equilibrio tra responsabilità personale e impegno pubblico, sottolineando l'importanza di affrontare con serietà le questioni che coinvolgono figure istituzionali. La vicenda rimane sotto i riflettori mentre si attendono eventuali sviluppi.

19.33 Il sindaco di Cervia,nel Ravennate,Mattia Missiroli,annuncia le sue dimissioni dopo le accuse di presunti maltrattamenti nei confronti della moglie. "In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità nè garantire la serenità che l'istituzione comunale merita", scrive in una nota. "Con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza rassegnerò le mie dimissioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dimissioni del sindaco di Cervia? Le chiede (anche) la Casa delle Donne: “Accuse gravissime”. De Pascale: “Vicenda molto dolorosa”; Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Lui: «Accuse infamanti»; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si è dimesso dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie - Il primo cittadino ha ceduto alle molte pressioni arrivate da parte delle opposizioni e dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna: “Io innocente, le accuse sono gravi e diffamanti. quotidiano.net