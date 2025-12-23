Dopo accuse sindaco Cervia si dimette
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato coinvolto in accuse di presunti maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione arriva in un momento di delicato equilibrio tra responsabilità personale e impegno pubblico, sottolineando l'importanza di affrontare con serietà le questioni che coinvolgono figure istituzionali. La vicenda rimane sotto i riflettori mentre si attendono eventuali sviluppi.
19.33 Il sindaco di Cervia,nel Ravennate,Mattia Missiroli,annuncia le sue dimissioni dopo le accuse di presunti maltrattamenti nei confronti della moglie. "In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità nè garantire la serenità che l'istituzione comunale merita", scrive in una nota. "Con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza rassegnerò le mie dimissioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
