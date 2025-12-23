Donna ferita a Palermo un teste ha fotografato l' auto del responsabile

Una foto dell’auto in fuga e la testimonianza di un’amica della vittima hanno consentito agli agenti della squadra mobile di Palermo di fermare il 21enne che la notte tra sabato e domenica scorsi ha sparato un colpo di fucile ferendo Valentina Peonio, la 33enne che si trovava in piazza Nascè a Palermo dopo una serata con gli amici. Il fermato è Giuseppe Calì che è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

