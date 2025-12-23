Donazione di sangue 42 paracadutisti della Folgore al centro trasfusionale
Si è conclusa l’iniziativa di donazione del sangue che ha visto protagonisti i dei militari del 187esimo Reggimento Paracadutisti “Folgore” all’ospedale di Livorno. Sono stati 42 i paracadutisti tra i quali il comandante del Reggimento, colonnello Girolamo Bufi, protagonisti del gesto che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
