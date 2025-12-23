Donazione di sangue 42 paracadutisti della Folgore al centro trasfusionale

Si è conclusa l’iniziativa di donazione del sangue che ha visto protagonisti i dei militari del 187esimo Reggimento Paracadutisti “Folgore” all’ospedale di Livorno. Sono stati 42 i paracadutisti tra i quali il comandante del Reggimento, colonnello Girolamo Bufi, protagonisti del gesto che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Donazione di gruppo per i parà del 187° reggimento; DONAZIONE DIO SANGUE DEL 187mo REGGIMENTO PARACADUTISTI FOLGORE. IL COLONNELLO BUSI: SEGNO DI AMICIZIA SOLIDARIETA' E SINERGIA CON LA CITTA'.

Livorno, i militari della Folgore donano il sangue in ospedale - Raccolti circa 20 litri tra sangue e plasma al centro trasfusionale grazie alla donazione di sangue dei militari del 187° Reggimento Paracadutisti 'Folgore' ... msn.com