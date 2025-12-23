Donald Trump? Sul jet di Jeffrey Epstein | l' ultima bomba
Una potenziale bomba emersa dagli atti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: in una email interna legata al caso Jeffrey Epstein si sostiene che Donald Trump avrebbe viaggiato sul jet privato del finanziere “molte più volte di quanto precedentemente riportato”. Un passaggio che, se confermato, amplierebbe in modo significativo il quadro dei rapporti tra l’ex presidente e il miliardario morto in carcere. Il riferimento compare in uno degli ultimi documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia americano su Jeffrey Epstein. Tra i materiali figura una email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: «Donald Trump ha passato ore a casa mia con una delle mie vittime»: la mail di Jeffrey Epstein accende un faro sul presidente Usa
Trump e i viaggi sul jet di Epstein: «Da soli con una 20enne». Pubblici 11mila nuovi file, uno inchioda il principe Andrea: «Hai nuove amichette per me?» - In un messaggio inviato dal palazzo reale di Balmoral, un individuo firmato “A” scrive a Maxwell chiedendole se ha individuato «nuove amiche inappropriate» ... open.online
Epstein, rilasciati 11mila nuovi file: “Trump ha volato 8 volte sul jet con lui, in un caso con una ventenne” - Tra i documenti rivelati dalla Cnn il registro di volo dell’aereo privato di Jeffrey Epstein: almeno su quattro era presente anche Ghislaine Maxwell ... msn.com
Epstein, nuove rivelazioni su Trump: “Ha viaggiato sul jet del finanziere almeno 8 volte”. “Il presidente ama palpeggiare le giovani donne” - mail in cui si afferma che “Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui ... blitzquotidiano.it
