Don Matteo 15 c' è la data di debutto ufficiale | con Raoul Bova arriva su Rai 1 anche Diletta Leotta

La fiction Rai riparte con la quindicesima stagione. Raoul Bova torna di nuovo nei panni di Don Massimo, ma sono tante le new entry e sul banco c'è una questione fondamentale: che fine farà il maresciallo Cecchini? Don Matteo è pronto a tornare nel prime time di Rai 1. Con la quindicesima stagione, in arrivo da giovedì 8 gennaio 2026, la serie apre un nuovo capitolo della sua lunga storia televisiva, puntando ancora una volta sul format che l'ha resa uno dei prodotti più amati del piccolo schermo. Anche questa volta al crime si mescolano le vicende personali dei protagonisti, su tutti Don Massimo, chiamato ad affrontare sfide che vanno ben oltre l'indagine di turno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

