Don Matteo 15 al via l’8 gennaio 2026

Dopo aver passato l’autunno su Canale 5 con Buongiorno, Mamma! 3 e aver fatto una capatina su Netflix nella quinta stagione di Emily in Paris, Raoul Bova è pronto a riprendere il suo posto di comando nel prime time di Rai 1 con la quindicesima stagione di Don Matteo, che debutta giovedì 8 gennaio 2026. Dieci puntate per raccontare la vita della canonica e della stazione dei Carabinieri di Spoleto, entrambe alle prese con nuove indagini e misteri guidati principalmente da Don Massimo, il prete in motocicletta con il vizio dell’investigazione. Tutte le new entry. Uno dei problemi principali che lo impegneranno riguarda Maria (Fiamma Parente), una giovane ragazza che il protagonista trova incinta e senza memoria: scoprire chi è e da cosa fugge lo porterà a confrontarsi con la parte più profonda e pericolosa della propria anima. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

