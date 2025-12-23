Dolci e pacchi alimentari donati dall' alberghiero De Cecco al santuario Cuore Immacolato e alla comunità di Sant' Egidio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno l'istituto alberghiero De Cecco di Pescara in occasione del Natale ha voluto fare una cospicua donazione in beneficenza di derrate alimentari non deperibili, circa un quintale e mezzo fra pasta, olio, pomodori in scatola, farina, 40 litri d’olio d’oliva e 100 torte, tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Fondi partecipa alla cena solidale della Comunità di Sant’Egidio a Roma

Leggi anche: Gli studenti dell'Alberghiero De Cecco a lezione di rianimazione cardiopolmonare [FOTO]

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Donazione Natale Alberghiero De Cecco; Natale di condivisione all’Emporio solidale.

dolci pacchi alimentari donatiDolci e pacchi alimentari donati dall'alberghiero De Cecco al santuario Cuore Immacolato e alla comunità di Sant'Egidio - Un quintale e mezzo di prodotti alimentari non deperibili, come pasta, olio, pomodori in scatola, farina, 40 litri d’olio d’oliva e 100 torte, tra ciambelloni e crostate sono stati donati dall'istitut ... ilpescara.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.