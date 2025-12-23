Dolci e pacchi alimentari donati dall' alberghiero De Cecco al santuario Cuore Immacolato e alla comunità di Sant' Egidio
Anche quest'anno l'istituto alberghiero De Cecco di Pescara in occasione del Natale ha voluto fare una cospicua donazione in beneficenza di derrate alimentari non deperibili, circa un quintale e mezzo fra pasta, olio, pomodori in scatola, farina, 40 litri d’olio d’oliva e 100 torte, tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Donazione Natale Alberghiero De Cecco; Natale di condivisione all’Emporio solidale.
