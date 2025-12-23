DolceSale a Langhirano la festa per il settimo compleanno | Ecco chi c' era

23 dic 2025

Festa del settimo compleanno del DolceSale a Langhirano. Un'apericena aperta a tutti per ringraziare amici e clienti per la fiducia di questi anni. Significativo il taglio della torta con lo staff come segno dell’unione, che fa la forza del locale. . 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

DolceSale a Langhirano, la festa per il settimo compleanno | Ecco chi c'era.

Dolcesale di Langhirano: la festa dei 30 anni di Pieter - Pieter ha pensato di festeggiare con amici e clienti il suo compleanno, ricambiando i tanti messaggi di auguri ricevuti, ... parmatoday.it

