DolceSale a Langhirano la festa per il settimo compleanno | Ecco chi c' era
Festa del settimo compleanno del DolceSale a Langhirano. Un'apericena aperta a tutti per ringraziare amici e clienti per la fiducia di questi anni. Significativo il taglio della torta con lo staff come segno dell’unione, che fa la forza del locale. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Tutti i dettagli sulla mega festa di compleanno che Kris Jenner ha organizzato per i suoi 70 anni: dalle celebrity alla polizia, ecco chi c'era
Leggi anche: Federica Panicucci e la festa di compleanno per pochi intimi: un'assenza pesa come un macigno. Chi è
DolceSale a Langhirano, la festa per il settimo compleanno | Ecco chi c'era.
Dolcesale di Langhirano: la festa dei 30 anni di Pieter - Pieter ha pensato di festeggiare con amici e clienti il suo compleanno, ricambiando i tanti messaggi di auguri ricevuti, ... parmatoday.it
DolceSale. Daria Novo · Christmas Morning. A dicembre non ci fermiamo! Saremo aperti anche durante le feste di Natale per accogliervi con i nostri piatti e un’atmosfera ancora più calda #langhirano #ristoranti #parmarestaurant #osterie #parmafood - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.