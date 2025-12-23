Il Napoli rischia sanzioni significative dopo aver superato la soglia dello 0,8% tra costi e ricavi, secondo le valutazioni della Commissione competente sui bilanci delle squadre di Serie A. Questa situazione potrebbe influenzare il mercato di gennaio e le strategie future del club di De Laurentiis. La decisione in arrivo rappresenta un elemento da monitorare attentamente, con potenziali ripercussioni sulla gestione economica e sportiva del team.

Il Napoli ha sforato la soglia dello 0,8% tra costi e ricavi. Ecco cosa rischia il club di De Laurentiis: in vista del mercato di gennaio e per giugno La decisione della Commissione chiamata a giudicare i bilanci delle venti squadre di serie A, suona come una mazzata per il Napoli. Il club di De Laurentiis, come il Pisa, sono state bocciate e non potranno muoversi liberamente nel prossimo mercato di gennaio. Buone notizie invece per la Lazio, che a giugno scorso era rimasta ferma, per aver sforato tre indici (liquidità, costo del lavoro allargato e bilancio generale): il club di Lotito ha sistemato la situazione e potrà tornare operativo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Doccia fredda per il Napoli: il club di De Laurentiis rischia grosso. La verità!

Leggi anche: Plusvalenze Napoli, Aurelio De Laurentiis a processo per i casi Osimhen e Manolas: cosa rischia il club

Leggi anche: Plusvalenze Napoli, arriva una clamorosa novità: cosa rischia il club e il presidente De Laurentiis

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Europei di calcio 2032, Abodi «gela» Manfredi: Salerno in competizione con Napoli; Doccia fredda dalla Germania: Schlager alla Juve? Poco probabile; «Bloccati in aereo per ore, senza spiegazioni»: il racconto di un tifoso ticinese dell'Inter; Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: quando si gioca, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Il pagellone: doccia fredda Napoli, Juve e Milan così così, Lazio e Dea spietate - L’affollatissimo febbraio continua a deliziare gli amanti del calcio con tante partite interessanti ma le conseguenze iniziano a farsi sentire. ilgiornale.it

Napoli a Castel di Sangro, è subito doccia fredda per Conte: titolare infortunato – FOTO - Il Napoli inizia la seconda parte di ritiro estivo in Abruzzo, ma c’è subito una brutta notizia per mister Conte Nuovo raduno per i Campioni d’Italia. calciomercato.it

Napoli, la doccia fredda degli abbonamenti - Parlano e lasciano agli altri le riflessioni del caso, le supposizioni e la morale nascosta dietro ogni cifra. calciomercato.com

Doccia fredda per le associazioni sportive in graduatoria, per chiudere l'iter bisognerà attendere l'informativa antimafia della Prefettura di Latina dopo le verifiche in corso - facebook.com facebook