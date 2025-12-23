La Pallacanestro Grosseto, squadra maschile di Divisione 2, conclude il 2025 con una vittoria significativa contro Pisa, segnando un miglioramento dopo un dicembre caratterizzato da risultati altalenanti. Una fase positiva che permette alla squadra di guardare con fiducia alle prossime sfide, consolidando il lavoro svolto e rafforzando il morale.

Torna il sereno in casa Pallacanestro Grosseto dopo un dicembre fra troppi alti e bassi. La formazione maschile di Divisione 2 ha chiuso il 2025 con una vittoria importante. Successo casalingo per 68-51 con il Dream Basket Pisa per la formazione di Covili. La formazione biancorossa chiude al meglio l’annata con una vittoria convincente contro Dream Basket Pisa, davanti al proprio pubblico, con i grossetani che disputano una gara solida e ben gestita imponendo ritmo e densità fin dalle prime battute anche se il punteggio del primo quarto dice 11-6. Nel secondo quarto la gara si fa più equilibrata e Pisa prova a reagire e resta in partita ma la Pallacanestro Grosseto gestisce con ordine andando all’intervallo lungo a 21-19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto, bene così. Un successo meritato con il Pisa

