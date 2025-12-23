Larian Studios ha recentemente avvisato i fan che i capitoli precedenti di Divinity sono ormai datati, invitando i giocatori a considerarne il aggiornamento prima dell’arrivo del nuovo titolo. Questa comunicazione suggerisce l’importanza di conoscere gli eventi e le meccaniche delle precedenti avventure per un’esperienza di gioco più completa e immersiva nel prossimo RPG.

Con l’annuncio di un nuovo Divinity, molti giocatori stanno valutando di recuperare i capitoli precedenti della serie per prepararsi al prossimo RPG di Larian Studios. Proprio per questo, il team ha deciso di chiarire le aspettative: secondo il fondatore Swan Vincke, quei giochi sono oggi “ piuttosto vecchi ” e potrebbero non piacere a tutti. L’avvertimento è rivolto soprattutto ai nuovi fan arrivati dopo il successo globale di Baldur’s Gate 3. Come riportato da GamesRadar, Vincke ha spiegato che il nuovo Divinity sarà un gioco autonomo, pensato per essere compreso e apprezzato anche senza alcuna conoscenza pregressa della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Divinity, Larian avvisa i fan che i capitoli precedenti sono “piuttosto vecchi”

Leggi anche: Swen Vincke di Larian cerca di calmare i fan e spiega l’uso dell’IA in Divinity

Leggi anche: Larian Studios annuncia Divinity con un trailer cruento ai The Game Awards 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Con il nuovo Divinity in arrivo, Larian avverte i curiosi sui capitoli precedenti: sono "vecchi" - Larian sconsiglia di rigiocare i Divinity precedenti a meno che non si voglia proprio approfondire la lore di quel mondo, perché si tratta di giochi ormai un po' obsoleti. multiplayer.it

Divinity: Original Sin II e tutti gli altri giochi di Divinity ricevono un aumento del giocatore dopo la presentazione del nuovo gioco di Larian - Anche se i vecchi giochi di Divinity non hanno avuto un grande impulso, mostrano comunque l'interesse delle persone per la serie. gamereactor.it