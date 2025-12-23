Disgrazia devastante in Italia muore così a 4 anni | fate attenzione anche voi!

Una tragedia ha colpito la comunità della Val Venosta. Un bambino di soli quattro anni, coinvolto in un grave incidente presso la nuova piscina comunale di Curon, è deceduto all’ospedale di Bolzano. Un episodio che sottolinea l’importanza di prestare attenzione e di adottare tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza nei luoghi pubblici dedicati ai più piccoli.

La comunità della val Venosta è stata colpita da un nuovo, devastante lutto. È morto all'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni rimasto coinvolto in un grave incidente nella nuova piscina comunale di Curon. Il piccolo era finito sott'acqua nel primo pomeriggio di lunedì 15 dicembre all'interno dell'impianto "Curunes", inaugurato solo da poche settimane. La notizia della sua scomparsa, riportata dal quotidiano "Dolomiten", ha scosso profondamente l'intero territorio, ancora provato da una tragedia analoga avvenuta nei giorni precedenti. Secondo quanto ricostruito, il bambino si sarebbe improvvisamente trovato in difficoltà mentre si trovava in vasca.

