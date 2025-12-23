Discovery Global Adrienne O’Hara a capo delle comunicazioni

Adrienne O’Hara è la nuova vicepresidente esecutiva di Discovery Global, con responsabilità nelle comunicazioni e negli affari pubblici. In questa posizione, guida le strategie di comunicazione della divisione dedicata alla televisione, contribuendo a rafforzare la presenza del marchio e a consolidare i rapporti con il pubblico e i media.

Adrienne O'Hara è la nuova vicepresidente esecutiva, responsabile delle comunicazioni e degli affari pubblici di Discovery Global, divisione incentrata sulla televisione. La nomina, anticipata in esclusiva da Variety, arriva in vista della scissione di Warner Bros. Discovery prevista nel terzo trimestre 2026, prima dell'acquisizione da parte di Netflix degli studi cinematografici e dello streaming. A meno che le nuove offerte di Paramount, presentate con il sostegno economico di Larry Ellison, non facciano fallire l'accordo. O'Hara entrerà in carica il 7 gennaio e riferirà direttamente a Gunnar Wiedelfels, Cfo di WBD e pronto a divenire Ceo e presidente di Discovery Global.

