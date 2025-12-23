Milano. Per questo Natale ecco alcuni suggerimenti per i dischi strenna da mettere sotto l’albero, come l’album “G” che rappresenta la Giorgia di oggi decisa a rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica, in cui spicca anche un’inedita versione de “La cura per me” feat. Blanco, oltre a “Golpe”, “La cura per me” e “L’unica”. “Ma io sono fuoco” è l’album di Annalisa dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco, simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé, declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. “Io non sarei” è il punto di partenza del nuovo viaggio musicale di Alessandra Amoroso che contiene “Fino a qui”, “Mezzo rotto” ft. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dischi sotto l’albero per le Strenne Natalizie

Leggi anche: Oltre 120 strenne natalizie a famiglie fragili

Leggi anche: Panini Comics porta la magia Disney sotto l’albero con tre edizioni natalizie da collezione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I dischi sotto l'albero, dai Pink Floyd ai Beatles ma anche cofanetti speciali triesteallnews.it/2025/12/dischi… x.com

Oggi la nostra proposta è tutta al femminile. Sei donne, sei dischi originali e altrettanti regali perfetti da mettere sotto l'albero! #LAvventodelVinile #jeanmusicroom - facebook.com facebook