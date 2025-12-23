Disavventura a lieto fine per un asino e una mucca in fuga dall’allevamento | intrappolati sul greto del torrente arriva l’elicottero dei pompieri a salvarli

Un asino e una mucca sono rimasti intrappolati su un pendio nel territorio di Masciago Primo, in una zona impervia tra le boscaglie. La loro fuga dall’allevamento si è conclusa con l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un elicottero per metterli in salvo. L’intervento si è svolto senza complicazioni, garantendo la sicurezza degli animali e dei soccorritori.

Masciago Primo (Varese), 23 dicembre 2025 – Un asino e una mucca intrappolati su un pendio in una zona impervia fra le boscaglie di Masciago Primo, nel Verbano fra Rancio Valcuvia e Bedero. I due animali spaventati avevano raggiunto il greto di un fiume, a ridosso di un bosco, dopo essersi allontanati da un'azienda agricola. Una storia d'amore natalizia? Il desiderio di vivere le proprie passioni in libertà e fuori da costrizioni e obblighi dettati da un allevamento, dove si sa alla fine qual è il triste epilogo? Nessuno può saperlo.

