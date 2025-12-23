Disagi in metropolitana a Milano | una linea è stata interrotta per un guasto
Disagi in metropolitana a Milano. A causa di un guasto, martedì 23 dicembre, la linea lilla (M5) è stata interrotta nel pomeriggio, dopo le 16.30.Metro lilla interrottaL'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha informato i passeggeri sul proprio sito: “M5. Il servizio è interrotto tra Ca' Granda e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
