Diretta | Kiev | Violento attacco russo con missili e droni

Una notte di conflitto intenso tra Russia e Ucraina, con un attacco combinato di missili e droni su larga scala. Le autorità ucraine hanno attivato l’allarme aereo in tutte le regioni, da Kiev all’ovest, evidenziando la gravità della situazione e la presenza di un’operazione militare su vasta scala. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le conseguenze di questo episodio si diffondono nel contesto del conflitto in corso.

È una notte di guerra totale tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un attacco combinato di missili e droni su gran parte del territorio ucraino, facendo scattare l’allarme aereo in tutte le regioni, da Kiev all’ovest del Paese. Le difese aeree entrano in azione mentre si registrano blackout e danni alle infrastrutture. Sul fronte opposto, la Russia denuncia raid con droni ucraini e colpi a impianti strategici. Il presidente Volodymyr Zelensky accusa Mosca di deportazioni di civili, inclusi bambini, mentre Donald Trump parla di negoziati ancora in corso ma segnati da un “odio profondo” tra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un drone ucraino distrugge un enorme convoglio russo con colpi precisi

Ucraina, oggi colloqui a Miami. Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio - La diretta In Florida il vertice tra la le delegazioni di Washington e Mosca - facebook.com facebook

In #Russia oggi la tradizionale linea diretta del presidente #Putin con i cittadini e con la stampa. "Da Kiev ci sono segnali per un dialogo", dice , "noi pronti a una soluzione pacifica solo se si affrontano le cause profonde del conflitto" x.com