Dipendenti intossicati al Nuovo Santa Chiara l' Aoup | Adottata ogni azione per la sicurezza

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle segnalazioni di dipendenti intossicati nel laboratorio di anatomia patologica al Nuovo Santa Chiara, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa ha assicurato di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. La Direzione ha precisato di aver preso provvedimenti immediati per risolvere la situazione e tutelare la salute dei dipendenti coinvolti.

In merito alle problematiche emerse nel laboratorio di anatomia patologica dell'edificio 200 a Cisanello, come denunciato recentemente dal sindacato Usb, la Direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, insediatasi nel maggio scorso, ritiene opportuno precisare in una nota di aver. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

