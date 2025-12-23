Dipavali 2026 | l’8 novembre la festività induista

Il Dipavali 2026 si terrà l’8 novembre, segnando una delle festività più importanti dell’induismo. Questa celebrazione, conosciuta anche come Festa delle Luci, rappresenta la vittoria della luce sul buio e della conoscenza sull’ignoranza. In questa giornata, le comunità induiste in tutto il mondo si riuniscono per accendere lampade e partecipare a rituali tradizionali, mantenendo vive le tradizioni e il significato spirituale dell’evento.

È l'8 novembre 2026 la data fissata per la celebrazione del Dipavali, la principale festività induista. La comunicazione è stata trasmessa al Ministero dell'Interno dall'Unione Induista Italiana – Sanatana Dharma Samgha – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 246 del 31 dicembre 2012.

