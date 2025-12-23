Una recente ricerca suggerisce che la forma del lato B potrebbe essere un indicatore del rischio di diabete di tipo 2. Lo studio evidenzia differenze tra uomini e donne, sottolineando come caratteristiche fisiche possano offrire segnali precoci per una condizione spesso silente. La scoperta apre nuove prospettive nel monitoraggio della salute, stimolando attenzione e approfondimenti nel campo della prevenzione.

La forma del sedere – e non le dimensioni – può essere una “spia” del diabete di tipo 2. Ma questa spia funziona in modo diverso tra uomini e donne. A scoprire l’importanza della geometria del muscolo più grande del corpo, il grande gluteo, è uno studio condotto da un team di ricercatori della University of Westminster, i cui risultati sono stati presentati in occasione del meeting annuale della Radiological Society of North America (RSNA). Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno utilizzato una sofisticata tecnica di mappatura 3D tramite Risonanza Magnetica (MRI) che ha consentito loro di creare un modello anatomico dettagliato del grande gluteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dimmi che forma ha il tuo lato B ha e ti dirò se hai il diabete”: la scoperta eclatante nel nuovo studio

