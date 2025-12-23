dimissioni del sindaco di cervia mattia missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie

Cervia (Ravenna), 23 dicembre 2025 – Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo le accuse arrivate dalla procura per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Dopo diverse ipotesi teorizzate dal Pd e diverse pressioni da opposizioni e centri antiviolenza, il primo cittadino ha deciso di mollare l’incarico. Maltrattamenti alla moglie: il caso del sindaco di Cervia . Era scoppiato così all’improvviso il caso del sindaco di Cervia. Mattia Missiroli, 44 anni, indagato dalla Procura per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, da cui si sta separando. Il giorno 21 di dicembre è uscita la notizia che la procura ha aperto un fascicolo nei confronti del primo cittadino del paese ravennate in orbita centrosinistra e ne avrebbe chiesto anche il carcere (il pm nelle accuse parla della moglie come “sminuita, offesa ogni giorno e mortificata con altre donne”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

