Dimenticatevi di John McClane e Die Hard è Rambo il migliore film di Natale

Le festività natalizie sono un momento di tradizione e relax, spesso accompagnato dalla visione di film che ci accompagnano nel periodo più caldo dell’anno. Tra questi, alcuni preferiscono le storie intense e avventurose, come quelle di Rambo, che rappresenta una scelta insolita ma apprezzata. In questo modo, il Natale può assumere un tono diverso, più riflessivo e coinvolgente, arricchendo le tradizioni con un’opzione cinematografica originale.

Le festività sono fatte di tradizioni consolidate: addobbare l'albero, scambiarsi regali e guardare i classici del cinema sotto le coperte. Eppure, ogni anno, il web si infiamma per un dibattito diventato ormai un "cult" marginale: Die Hard è un film di Natale? Mentre i fan si dividono tra chi lo considera un capolavoro festivo e chi un semplice film d'azione ambientato a dicembre, c'è una verità più profonda che molti ignorano. Se cerchiamo il miglior film d'azione natalizio, la corona non spetta a John McClane, ma a John Rambo. Rambo: First Blood, una tragedia natalizia dimenticata. Uscito nel 1982, Rambo (First Blood) è il capitolo più crudo e profondo della saga con Sylvester Stallone.

