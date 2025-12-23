Difesa da ridisegnare | l’Avellino affronta il Bari senza uno dei suoi pilastri

L’Avellino si prepara ad affrontare il Bari nell’ultimo turno del 2025, con alcune assenze importanti. La squadra si trova a dover ridisegnare la propria difesa, poiché uno dei pilastri è indisponibile. La partita rappresenta un momento di verifica per le scelte tecniche e le valutazioni future, in un contesto di esigenze e sfide che richiedono attenzione e strategia.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.