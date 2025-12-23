Difesa da ridisegnare | l’Avellino affronta il Bari senza uno dei suoi pilastri
L’Avellino si prepara ad affrontare il Bari nell’ultimo turno del 2025, con alcune assenze importanti. La squadra si trova a dover ridisegnare la propria difesa, poiché uno dei pilastri è indisponibile. La partita rappresenta un momento di verifica per le scelte tecniche e le valutazioni future, in un contesto di esigenze e sfide che richiedono attenzione e strategia.
Tempo di lettura: 2 minuti Scelte obbligate e valutazioni aperte in casa Avellino in vista dell’ultimo turno del 2025. Sono dieci i calciatori fermati dal giudice sportivo e, tra questi, figura anche Fontanarosa, che non sarà della partita contro il Bari. Il difensore irpino paga il quinto cartellino giallo stagionale, arrivato dopo una lunga striscia di presenze convincenti che lo avevano reso un punto fermo del reparto arretrato. L’assenza impone una riorganizzazione difensiva. Pochi dubbi sui centrali: Enrici e Simic viaggiano verso la conferma dal primo minuto. Attenzione però alla situazione disciplinare del croato, entrato ufficialmente in diffida dopo il quarto giallo in campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
