Difesa Crosetto | Non siamo pronti a una guerra in casa

Il ministro Crosetto ha dichiarato che l’Italia non si sente preparata ad affrontare una possibile escalation di conflitto interno, sottolineando la mancanza di prontezza nel fronteggiare scenari di guerra civile. La sua posizione si basa sulle valutazioni dell’intelligence americana, evidenziando la preoccupazione per la stabilità interna e la necessità di attenzione alle minacce che potrebbero insorgere nel Paese.

“Noi non siamo pronti ad affrontare la follia di nessuno e quindi non saremo pronti se quello che dice l’intelligence americana si verificasse perché non siamo pronti ad avere una guerra in casa. Non lo siamo come mentalità, perché abbiamo disinvestito in Difesa negli ultimi 40 anni, non lo siamo per mille motivi”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della visita al contingente italiano in Bulgaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

