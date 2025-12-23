Difendere l’ordinario L’acqua nel mirino ibrido in Danimarca e Romania

La Danimarca ha convocato l’ambasciatore russo a Copenaghen, Vladimir Barbin, dopo aver accusato Mosca di essere dietro due cyberattacchi, uno contro una utility idrica nel 2024, l’altro contro siti di partiti politici alla vigilia delle elezioni amministrative e regionali del novembre 2025. Secondo il Danish Defence Intelligence Service (Ddis), responsabili sarebbero i gruppi Z-Pentest e NoName057(16), entrambi considerati veri e propri strumenti dell’ecosistema cyber russo. Nel primo caso, un piccolo impianto di trattamento vicino al porto di Køge è stato sabotato manipolando la pressione del sistema: una cinquantina di famiglie senza acqua per ore. 🔗 Leggi su Formiche.net

