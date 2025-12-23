Didier Auriol | dalle Gruppo B alle WRC

Didier Auriol è un pilota di rally che ha saputo distinguersi per la sua versatilità e competenza, conquistando venti vittorie in ambito mondiale e un titolo iridato. La sua carriera si è evoluta passando dalle vetture Gruppo B alle moderne WRC, dimostrando capacità di adattamento e costante professionalità in diversi contesti di gara.

