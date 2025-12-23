Diciottenne condannato per violenza privato | fu arrestato per abusi

Un giovane di 18 anni, inizialmente arrestato per abusi sessuali, è stato successivamente assolto dalle accuse più gravi. Dopo due anni, è stato condannato a sei mesi di reclusione per violenza privata, riflettendo l’esito di un procedimento giudiziario complesso e articolato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Finito in carcere per abusi sessuali, dopo due anni è stato assolto dalle accuse più pesanti e condannato a sei mesi per violenza privata. Al centro della vicenda un giovane di origine tunisina, appena 18enne nel novembre del 2023 quando fu arrestato a Caserta e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ad accusarlo due donne: una aveva raccontato alla Polizia che il giovane le si era avvicinata tentando un contatto fisico, l’altra aveva riferito che il ragazzo l’aveva buttata a terra e aveva provato a spogliarla. Dopo un mese in carcere, il giovane fu posto ai domiciliari e successivamente ebbe l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Violenza sessuale sulla figlia, condannato a 20 anni. La vittima in audizione protetta: “Ho perso il conto degli abusi”

Leggi anche: Donna assiste ad abusi su un bimbo e corre a denunciare, arrestato 58enne per violenza sessuale sul nipote

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tentata violenza sessuale nel centro di CASERTA contro due ragazze: ecco cosa hanno deciso i giudici per ragazzo 18enne - CASERTA – Un diciottenne di origine nordafricana era stato fermato dalla Polizia di Stato di Caserta nel novembre 2023 con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due donne. casertace.net

Violenza privata su un 14enne, condanne per tre poliziotti a Crotone - Condanne per tre poliziotti a Crotone per violenza privata su un ragazzo di 14 anni, la sentenza dopo tre anni ... quotidianodelsud.it

Pietro Melis è stato condannato ingiustamente e ha perso 18 anni, 7 mesi e 5 giorni della sua vita a - facebook.com facebook

Bari, Francesco Damiani morì a 18 anni sul lungomare: 19enne condannato per omicidio stradale a 2 anni e 6 mesi x.com