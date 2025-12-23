Dichiarazione dei redditi i rimborsi per le spese di trasferta e missioni dei dipendenti escono dalla tassazione

La normativa fiscale prevede che i rimborsi ai dipendenti per le spese di trasferta e missioni, inclusi quelli relativi all'uso dell'automobile privata, siano esenti da tassazione. Ciò significa che tali compensi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, favorendo una maggiore trasparenza e semplificazione nella gestione delle dichiarazioni dei redditi.

I rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l'utilizzo dell'automobile privata per trasferte e missioni, anche all'interno del comune, escono dal reddito imponibile. La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d'imposta precedente. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

