Dichiarazione dei redditi i rimborsi per le spese di trasferta e missioni dei dipendenti escono dalla tassazione

La normativa fiscale prevede che i rimborsi ai dipendenti per le spese di trasferta e missioni, inclusi quelli relativi all'uso dell'automobile privata, siano esenti da tassazione. Ciò significa che tali compensi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, favorendo una maggiore trasparenza e semplificazione nella gestione delle dichiarazioni dei redditi.

I rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l'utilizzo dell'automobile privata per trasferte e missioni, anche all'interno del comune, escono dal reddito imponibile. La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d'imposta precedente.

Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia - L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza e gli effetti pratici per lavoratori, professionisti e imprese ... fiscoetasse.com

Se documentati, rimborsi spese e trasferte sono «fuori tassazione» - È una delle indicazioni contenute nella circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 ... giornaledibrescia.it

