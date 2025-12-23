Diabete e rischio cardiovascolare | il professor Giorgino guida l’Italia in un importante studio internazionale

Il professor Francesco Giorgino, docente di Endocrinologia all’Università di Bari e presidente della Società Europea per lo Studio del Diabete, ha guidato un importante studio internazionale sul legame tra diabete e rischio cardiovascolare. In qualità di coordinatore nazionale, ha contribuito a approfondire la comprensione di questa relazione, offrendo dati utili per migliorare la prevenzione e la gestione delle complicanze associate.

Il professor Francesco Giorgino, ordinario di Endocrinologia dell'Università di Bari, direttore dell'Unità operativa di Endocrinologia del Policlinico di Bari e presidente della Società Europea per lo Studio del Diabete (EASD), ha rivestito il ruolo di coordinatore nazionale dello studio.

