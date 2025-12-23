Firmato il nuovo contratto collettivo 2022-2024 del comparto Scuola: aumenti medi da 144 euro lordi al mese per gli insegnanti e 105 euro per il personale Ata. Più gli arretrati. L'accordo era arrivato a novembre, oggi la firma definitiva. Si è tirata indietro la Cgil, contraria perché ritiene l'accordo insufficiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Di quanto aumenta lo stipendio dei metalmeccanici con la firma del nuovo contratto

Leggi anche: Nuovo contratto medici e sanitari: di quanto aumenta lo stipendio dopo la firma del rinnovo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aumenti effettivi e arretrati stipendi docenti e ATA in arrivo nel 2026, gli importi: TABELLE; Nuovo contratto scuola, via libera del CdM: quando arrivano arretrati e aumenti?; Aumenti stipendi docenti dal 2026, tutti gli importi suddivisi per fascia di anzianità (TABELLE).

Di quanto aumenta lo stipendio degli insegnanti con la firma del nuovo contratto - 2024 del comparto Scuola: aumenti medi da 144 euro lordi al mese per gli insegnanti e 105 euro per il personale ... fanpage.it