Devastarono i fondali di Punta Campanella per la pesca illegale di datteri | arrivano le condanne

Il tribunale di Torre Annunziata ha condannato sei persone coinvolte in un'organizzazione dedita alla pesca illegale di datteri di mare nella penisola sorrentina, per disastro ambientale e associazione a delinquere. L’indagine ha evidenziato i danni causati ai fondali di Punta Campanella, evidenziando l’importanza di tutela e rispetto dell’ambiente marino.

Il tribunale di Torre Annunziata ha condannato sei persone per disastro ambientale e associazione per delinquere, nell'ambito di un'organizzazione dedita alla pesca illegale di datteri di mare lungo la penisola sorrentina. La sentenza è stata emessa il 22 dicembre al termine di un processo durato. Durante le indagini erano stati sequestrati oltre 2,5 tonnellate di datteri di mare e più di 675 chili di vongole veraci.

