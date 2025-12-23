Detenuti a scuola di impiantistica concluso il corso nel carcere di Lanciano

Nel carcere di Lanciano si è concluso il corso di formazione in impiantistica rivolto ai detenuti. L’obiettivo è favorire il reinserimento sociale e lavorativo, contribuendo a ridurre il rischio di recidiva. Un percorso che mira a offrire nuove opportunità di crescita e autonomia, promuovendo una riabilitazione efficace e sostenibile.

Facilitare il reinserimento sociale e lavorativo, con il fine ultimo di contrastare il fenomeno della recidiva. Con questi obiettivi si è svolto nella casa circondariale di Lanciano il corso per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici civili - livello base, rivolto a un gruppo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Stop al progetto dei detenuti-calciatori nel carcere di Lanciano: protestano i familiari Leggi anche: Stop al progetto dei detenuti-calciatori nel carcere di Lanciano: protestano i familiari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Consegnati gli attestati a 18 detenuti - Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione all’interno del carcere di Santo Spirito di Siena, il progetto di formazione professionale promosso dalla Scuola Edile di Siena e ... lanazione.it A Bollate i detenuti riparano pc e stampanti da donare alle scuole - Grazie ad un progetto promosso con fondazione Snam e con l’impresa sociale Fenixs, impegnata da vent’anni in progetti ... diregiovani.it Detenuti a scuola di panificazione e olivocultura: conclusa l’edizione di “Viaggiare su un filo d’olio” Stamattina detenuti partecipanti al progetto hanno svolto un corso di panificazione. L’olio prodotto sarà donato in beneficenza... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.