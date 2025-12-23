Dentro l’accordo su TikTok Perché non tutti in Cina sono contenti

Di solito la chiusura di una trattativa dovrebbe essere un momento di felicità per tutte le parti. Specie se la negoziazione è andata avanti per mesi. Eppure, di fronte all’accordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok c’è chi storce il muso. Sono i falchi del governo di Pechino, per nulla contenti di come si sia conclusa l’intera vicenda. Le preoccupazioni degli americani legate alla sicurezza sembrano essersi risolte. ByteDance, la società madre del social video, dovrà vendere le proprie attività a un consorzio di aziende americane che si occuperà della protezione dei dati, della gestione dell’algoritmo, della moderazione dei contenuti pubblicati sulla piattaforma e della garanzia su software statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net

