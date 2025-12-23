Davide Denegri, ex Cremona e Tortona, si è affermato come protagonista dell’estate nel mercato della Dole. Con la sua acquisizione, il club mira a consolidare la propria posizione, sottolineando l’importanza di mantenere la striscia vincente. La sua presenza rappresenta un passo strategico per rafforzare la squadra e continuare a competere ai massimi livelli nel campionato.

di Loriano Zannoni Il derby è della Dole e una mano pesante l’ha messa Davide Denegri. L’ex Cremona e Tortona è stato il colpo dell’estate del mercato biancorosso, che è andato ad aggiungersi a un Marini già mvp italiano del campionato nella scorsa stagione. Con un pacchetto di italiani così, sommando tra gli esterni l’esperto capitan Tomassini, anche l’assenza da ormai 11 partite di Gerald Robinson diventa qualcosa di dimenticabile. Sicuramente assorbibile, guardando ai risultati sul campo. Denegri a Forlì ha messo insieme 24 punti con percentuali da sogno (23 da due e 69 da tre), poi ha aggiunto 4 rimbalzi e soprattutto 9 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Denegri, il colpo dell’estate diventa leader: "È importante mantenere la striscia vincente"

Leggi anche: Denegri ’dirige’ la Dole: "Vittoria importante"

Leggi anche: Roma e l’ottobrata: la storia sorprendente dietro il “colpo di coda dell’estate”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Denegri, il colpo dell’estate diventa leader: "È importante mantenere la striscia vincente" - La guardia ex Tortona è stato il migliore di Rbr nel derby contro Forlì: "Ora pensiamo a restare in alto e conquistare la Coppa Italia" . sport.quotidiano.net