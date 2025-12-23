Delitto di Garlasco | Cosa c' era davvero nel pc di Stasi? | Segreti - Ep19

In questo episodio, analizzamo il contenuto del computer di Alberto Stasi nel contesto del delitto di Garlasco. Gianluca Zanella e Francesco Borgonovo esplorano le implicazioni e le controversie legate alla presunta presenza di materiale pedopornografico, offrendo un approfondimento obiettivo e dettagliato su uno degli aspetti più discussi del caso.

Gianluca Zanella e Francesco Borgonovo affrontano uno dei nodi più controversi del caso Garlasco: il tema della pedopornografia attribuita ad Alberto Stasi. Dalla denuncia contro la criminologa Anna Vagli alla ricostruzione delle perizie sul computer, la puntata chiarisce cosa fu realmente trovato, cosa no e perché quel presunto movente non è mai entrato nel processo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Delitto di Garlasco: Cosa c'era davvero nel pc di Stasi? | Segreti - Ep.19 Leggi anche: Delitto di Garlasco: il genetista di Stasi commenta la perizia Albani | Segreti Ep.17 Leggi anche: Delitto di Garlasco, la verità su Sempio e il DNA | Segreti Ep.16 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, chiusa la discussione sul DNA di Sempio: Stasi lascia il tribunale assediato dai cronisti. Garlasco, i 5 indizi contro Andrea Sempio nel video sul delitto realizzato con l'intelligenza artificiale - Delitto di Garlasco, i cinque elementi investigativi che riaprono i dubbi su Andrea Sempio tra telefonate, alibi, tracce e attività social ... virgilio.it

Delitto di Garlasco: Stasi “giustifica” il suo DNA sulle unghie di Chiara - La voce di Alberto Stasi, un'intercettazione inedita sul DNA sulle unghie di Chiara Poggi: la novità sul delitto di Garlasco. newsmondo.it

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Sulla scena vi sono più persone, omicidio commesso in 16 minuti…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: ecco che cosa ha detto in diretta tv ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco: che c'era davvero nel PC di Stasi? | Segreti - Ep.19

Delitto Garlasco, Stasi al suo avvocato: "Spero che Chiara abbia graffiato l'assassino" Il colloquio fu registrato il 6 settembre 2007 - facebook.com facebook

La nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di #Garlasco. Dagli atti delle indagini emergono gli elementi sui quali si concentra l'attenzione degli inquirenti. In particolare, l'impronta di una scarpa. Di @aridigiorgio #GR1 x.com

