Delitto al mercatino di Natale di Helen Cox fa parte di una fortunata serie ambientata a York e dedicata a Kitt Harley, bibliotecaria detective col gusto per gli enigmi, che ha avuto grande successo in Inghilterra. In Italia arriva grazie a Edizioni Piemme, con la traduzione di Cristina Ingiardi. Trama. A York le luci scintillano e al mercatino si respira aria di festa. Tutto perfetto, finché durante la rappresentazione di Canto di Natale Leonard Bell crolla a terra. Morto stecchito. E non per colpa del pranzo natalizio: è stato avvelenato. Quando c’è un mistero nell’aria, Kitt Hartley, bibliotecaria e lettrice instancabile di gialli con una certa inclinazione a ficcare il naso dove non dovrebbe, non può certo restare con le mani in mano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - DELITTO AL MERCATINO DI NATALE di Helen Cox: recensione

Delitto al mercatino di Natale La narrazione resta sempre scorrevole, brillante e accogliente, anche quando tocca temi più seri.

"Delitto al mercatino di Natale" di Helen Cox è una lettura leggera, simpatica e ben orchestrata, perfetta per un pomeriggio d'inverno con un plaid sulle gambe. Il colpevole, leggendo con attenzione, è piuttosto intuibile: non affrontatelo come un giallo da arrov