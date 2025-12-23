Deco fine anno col botto Rispetto al 2024 cresce del 12%
Deco Industrie ha chiuso il 2025 con un fatturato di 258 milioni di euro, registrando una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Questi risultati confermano una performance stabile e in linea con le previsioni di budget per il 2026, evidenziando un andamento positivo nelle attività dell’azienda. La crescita sostenuta testimonia la solidità e la capacità di adattamento di Deco nel mercato di riferimento.
Deco Industrie archivia il 2025 con un fatturato consolidato pari a 258 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al 2024, sostanzialmente in linea con le previsioni di budget 2026. I risultati del gruppo Deco Industrie - la cooperativa con sede a Bagnacavallo e numerosi stabilimenti tra Romagna, Emilia e Veneto specializzata nella produzione di prodotti di largo consumo confezionato per il settore alimentare, della detergenza e cosmetica – sono stati presentati all’assemblea ordinaria dei soci che si è svolta alle Artificerie Almagià e premiano gli sforzi fatti nell’ultimo triennio di grande sviluppo (fatturato cresciuto del 33% in 3 anni) focalizzati sulla sicurezza dei lavoratori, l’efficienza e la qualità dei prodotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
