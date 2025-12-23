Declassamento dei comuni montani si lavora ad una sintesi unanime

Ieri mattina si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Regioni e il ministro Roberto Calderoli, incentrata sulla revisione del regolamento per la classificazione dei Comuni montani. Durante l’incontro, il ministro ha espresso disponibilità a proseguire il confronto con gli enti territoriali, al fine di definire una sintesi condivisa sulla questione. La discussione mira a trovare un equilibrio tra le esigenze dei territori e le normative vigenti.

Si è svolta ieri mattina la riunione in tema di regolamento per la classificazione dei Comuni montani tra i delegati delle Regioni e il ministro Roberto Calderoli, che ha confermato la propria disponibilità a una ulteriore fase di confronto con gli enti territoriali. A fronte di una proposta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Declassamento dei comuni montani, si lavora ad una sintesi unanime Leggi anche: Declassamento dei Comuni montani, Albasi: «Scelta miope che penalizza l’Appennino piacentino» Leggi anche: Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Declassamento dei comuni montani, si lavora ad una sintesi unanime; EMILIA-ROMAGNA: Declassamento comuni montani, l'Appennino teme il taglio dei fondi; Comuni montani a rischio declassamento, allarme Abruzzo: ne potremmo perdere più di 50; Declassamento comuni montani. Gruppo PD : rivedere i criteri. Comuni montani, in Umbria con la riforma “tagliati” tutti quelli occidentali: la mappa - di Daniele Bovi Un paio di nuovi ingressi, fuori tutti i Comuni occidentali dell’Umbria e alcuni dell’Alto Tevere mentre rimarrebbero sostanzialmente quelli della fascia appenninica. msn.com

COMUNI MONTANI: PRIGNANO, GUIGLIA E MARANO A RISCHIO DECLASSAMENTO - Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena Sono Prignano, Guiglia e Marano i territori dell’Appennino modenese che rischiano di essere esclusi dalla classificazione d ... tvqui.it

Comuni montani a rischio declassamento, allarme Abruzzo: ne potremmo perdere più di 50 - Secondo Uncem e Ali Abruzzo la proposta di legge del ministro Calderoli sulla nuova classificazione favorisce le Alpi e penalizza l’Appennino. ilpescara.it

Declassamento dei Comuni montani, Pignataro (Si-Avs): «Calabria tra le regioni più penalizzate» x.com

APPENNINO DECLASSATO (1) La legge sul declassamento dei comuni montani, riguarda anche Pianoro. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.