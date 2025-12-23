Inter News 24 De Vrij Inter, in caso di separazione anticipata nella sessione invernale di calciomercato è già pronta l’alternativa. Vediamo di chi si tratta. La retroguardia della Beneamata si prepara a una profonda trasformazione. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza di Viale della Liberazione c’è la situazione legata a Stefan de Vrij, l’esperto centrale olandese noto per il suo senso della posizione e la precisione nei lanci lunghi. Nonostante la recente titolarità contro il Bologna, il difensore ex Lazio e Feyenoord sta trovando meno spazio del previsto in questa stagione, una condizione che potrebbe spingerlo a guardarsi intorno per non perdere il treno del Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

De Vrij Inter, se ci sarà l'addio a gennaio è già pronta l'alternativa

Mercato Inter sarà addio a gennaio per il difensore? Fabrizio Romano ha detto questo tutti gli aggiornamenti; Josep Martinez domani in Bologna Inter sarà la sua notte! La chance per scacciare via i fantasmi e prendersi il futuro.

