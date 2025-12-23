De Vrij al bivio | rinnovo o addio anticipato all’Inter? I nerazzurri hanno già in mente il suo eventuale sostituto

Inter News 24 : ecco chi sarebbe. Sono giorni di profonde e decisive riflessioni per Stefan de Vrij. Il centrale olandese, da anni colonna portante della retroguardia milanese, sta vivendo una prima parte di stagione decisamente complessa sotto la nuova gestione tecnica di Cristian Chivu. Il minutaggio ridotto concesso finora dall'allenatore rumeno stride fortemente con le legittime ambizioni del giocatore che, nell'anno che conduce al Mondiale, ha l'assoluta necessità di scendere in campo con continuità per non rischiare di perdere il posto nella sua nazionale.

