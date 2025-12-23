de rossi non molla pisilli la roma vuole mister 20 milioni

A sei giorni dalla sfida tra Roma e Genoa, le trattative di mercato tra le due squadre sono in corso. In particolare, la Roma mantiene l’interesse per Pisilli, valutato circa 20 milioni, mentre De Rossi continua a sostenere il giocatore. Le mosse di mercato si intrecciano con l’attesa per una partita ricca di significato, in un contesto che unisce passato, passioni e obiettivi futuri.

A sei giorni da Roma-Genoa, le manovre di mercato di rossoblu e giallorossi si intrecciano L’appuntamento con la storia, con i sentimenti e con un passato indimenticabile si avvicina a grandi passi. Lunedì 29 dicembre, Daniele De Rossi tornerà allo Stadio Olimpico per la prima volta da avversario della Roma. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il suo Genoa non potrà concedere sconti alla squadra capitolina. (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio dalla rosa giallorossa, l’ex allenatore romanista vorrebbe pescare uno dei rinforzi di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Non solo Pisilli: tanti intrecci tra Genoa e Roma - Pisilli non è l’unico giallorosso finito in orbita Genoa, visto che il tecnico ostiense stima molto anche Tommaso Baldanzi, sul taccuino anche di Pisa e Parma. calciomercato.it

