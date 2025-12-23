De Laurentiis l’anno d’oro I tifosi possono sognare Conte? Mai avuto dubbi

Il Napoli di De Laurentiis vive un anno cruciale, segnato da momenti di difficoltà e ripresa. Lo scorso 9 novembre, la sconfitta contro il Bologna ha rappresentato un passo indietro, con parole dure di Conte e un temporaneo allontanamento dallo staff. Tuttavia, i tifosi continuano a credere nel potenziale della squadra, guardando avanti con speranza e fiducia nel percorso di crescita e riscatto.

La rivincita è servita. Lo scorso 9 novembre, al Dall’Ara, il Napoli di Conte toccò il punto più basso: ko per 2-0, parole durissime del tecnico nel dopo partita e per una settimana, nel corso della sosta, il tecnico non si fece vedere a Castelvolturno. E’ stato un nuovo inizio. Il Napoli si è compattato e un mese e mezzo dopo riscrive la storia. Chi non aveva dubbi è Aurelio De Laurentiis: "E chi poteva averne, con Conte in panchina? Abbiamo perso 0-2 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti qui a Riad con differenza che come dice il mio amico Saputo questa è competizione diversa e noi ci portiamo a casa la Coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

