de laurentiis e conte la napoli antipatica che vince sferra calci e si fa rispettare

Limonata a cosce aperte. ‘O paese d’o sole. La città dell’allegria e del buonumore. Questo cercano i turisti della perenne Pasquetta che arrivano a Napoli inseguendo la messinscena che comincia a presentare il conto alla città: stravolgimento del centro storico, strade, piazze, quartieri trasformati in set cinematografici a uso consumo del business dei visitatori. Il napoletano trasformato in quel che l’ospite desidera osservare e fotografare (“molto pittoresco”). Bisogna far credere che davvero le persone a Napoli vivono così, H24, sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

