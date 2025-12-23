De Laurentiis e Conte la Napoli antipatica che sferra calci si fa rispettare e vince
De Laurentiis e Conte, la Napoli antipatica che vince, sferra calci e si fa rispettare Limonata a cosce aperte. ‘O paese d’o sole. La città dell’allegria e del buonumore. Questo cercano i turisti della perenne Pasquetta che arrivano a Napoli inseguendo la messinscena che comincia a presentare il conto alla città: stravolgimento del centro storico, strade, piazze, quartieri trasformati in set cinematografici a uso consumo del business dei visitatori. Il napoletano trasformato in quel che l’ospite desidera osservare e fotografare (“molto pittoresco”). Bisogna far credere che davvero le persone a Napoli vivono così, H24, sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
