De Laurentiis alza la Supercoppa | Questo Napoli è un film che continua

Aurelio De Laurentiis ha celebrato la vittoria del Napoli nella Supercoppa, evidenziando come questa squadra rappresenti un percorso in continua evoluzione. La vittoria a Riyadh conferma la crescita del club e il suo impegno nel mantenere alta la qualità del gioco. Questo successo si inserisce in un percorso che prosegue, rafforzando l’identità e la determinazione del Napoli nel panorama calcistico italiano e internazionale.

"> Esulta anche Aurelio De Laurentiis nella notte di Riyadh. Il presidente del Napoli, subito dopo il triplice fischio, abbraccia Antonio Conte e i giocatori, poi alza la Supercoppa al cielo. Scene raccontate da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, che fotografa un patron visibilmente soddisfatto per l’ennesimo traguardo storico del club. Il primo messaggio arriva via social: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia». Poi le parole a Mediaset, rilanciate ancora da Fabio Tarantino del Corriere dello Sport: «Dall’epoca di Maradona non si vincevano due trofei in un unico anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis alza la Supercoppa: «Questo Napoli è un film che continua» Leggi anche: «Qui non è Napoli, questo non è il tuo film, Bari non è per te, De Laurentiis vattene», la contestazione dei tifosi Leggi anche: Napoli-Bologna finale Supercoppa italiana, De Laurentiis: «Che vinca il migliore» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Supercoppa italiana: Tacchinardi: Nessuno alza il livello dei giocatori come Conte, è storia! Video; De Laurentiis si gode il trionfo: Conte un maestro; Supercoppa Italiana, Conte: I ragazzi avevano grande voglia di regalare questo trofeo ai nostri tifosi; Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale. De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023” - Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente azzurro risponde alle critiche, elogia Conte e promette di raccontare un giorno la verità sul post Scudetto ... fanpage.it

