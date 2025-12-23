De Grandis evidenzia come Luciano Spalletti abbia consolidato la sua formazione tipo alla Juventus, confermando alcune gerarchie. Nel reparto offensivo, Openda si afferma come possibile protagonista, superando David per il ruolo di punta nel 2026. L’analisi si concentra sulla nuova identità della squadra, evidenziando le scelte del tecnico e le prospettive future del club.

De Grandis analizza la nuova identità della Juventus. Luciano Spalletti dà continuità alle gerarchie: Openda in vantaggio su David per l’attacco bianconero nel 2026. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha espresso un giudizio molto positivo sulla metamorfosi della Juventus sotto la gestione di Luciano Spalletti. Secondo l’opinionista, il tecnico di Certaldo è riuscito finalmente a dare una fisionomia definita e riconoscibile alla squadra, superando quella fase di incertezza che caratterizzava le precedenti gestioni. La solidità mostrata nelle vittorie contro Bologna e Roma non è casuale, ma figlia di scelte tattiche precise che hanno reso la Juventus una compagine “prevedibile” nel senso migliore del termine: una squadra che sa cosa fare in campo e che ha trovato i suoi interpreti ideali per il 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Grandis ne è sicuro: «Spalletti ha trovato la sua formazione tipo». Poi il commento netto su Openda!

Leggi anche: Gentile non ha dubbi su Spalletti: «Ha cambiato le prospettive della squadra». Poi il commento sul cambio con Tudor

Leggi anche: De Grandis: «La Juve ha comprato David e Openda e senza Vlahovic fa giocare Yildiz prima punta… Come fanno a sentire la fiducia?»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Questa è difficile ma sono sicuro che gli esperti non avranno assolutamente dubbi nel riconoscere di quale auto si tratta… - facebook.com facebook