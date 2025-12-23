David De Gea, arrivato alla Fiorentina con un ingaggio di 5 milioni di euro all’anno, rappresenta un elemento chiave nel reparto portieri. Tuttavia, la sua permanenza dipende dalla futura posizione del club in classifica: in caso di retrocessione, il suo contratto potrebbe non essere più sostenibile per i viola. La sua esperienza sta contribuendo alla stabilità della squadra, ma il futuro rimane strettamente legato ai risultati della stagione.

David De Gea ha fatto ricredere gli scettici in due stagioni alla Fiorentina, dopo che era rimasto senza squadra. Ora, con la crisi del club in corso (anche se nell’ultima di campionato hanno vinto 5-1 contro l’Udinese); a 35 anni, i viola dovranno decidere se rinnovare il contratto del portiere spagnolo. De Gea e il rinnovo con la Fiorentina. As scrive: Il portiere di Madrid ha già 35 anni. Un’età che potrebbe non essere un problema per un portiere, ma non è certamente quella del picco fisico di un atleta. Pertanto, ora i dubbi sono per quanto tempo è in grado di mantenere il livello per un campionato ultra competitivo e se la Fiorentina prolungherà il contratto di un ulteriore anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Gea guadagna 5 milioni l’anno alla Fiorentina, se i viola retrocedono non potranno più permetterselo

Leggi anche: Sassuolo Fiorentina, pagelle viola: se stecca anche De Gea sono guai, si salva solo Mandragora

Leggi anche: Inter-Fiorentina, le pagelle viola: si salva solo De Gea

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il disastro assurdo della Fiorentina: 7ª per monte ingaggi, è ultima e con un piede in Serie B; Fiorentina-Udinese, le pagelle: Parisi decisivo, 8. Disastro Okoye, 4; Fiorentina-Udinese 5-1, le pagelle: i viola risorgono, volano i 7. Okoye, errore da 3; Fiorentina-Udinese 5-1, LE PAGELLE: risorti. Cinquina facile facile.

De Gea guadagna 5 milioni l’anno alla Fiorentina, se i viola retrocedono non potranno più permetterselo - Per David De Gea, 35 anni, la Fiorentina decidere se rinnovargli il contratto a fine stagione di un ulteriore anno. ilnapolista.it